EC São Bernardo sonha com o acesso na Série A-3

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/01/2020 | 00:05



Vai ser dada a largada para o Campeonato Paulista da Série A-3. O terceiro nível do futebol estadual tem início hoje reunindo diversas equipes tradicionais, entre elas o EC São Bernardo, que tem como primeiro desafio o Noroeste, às 15h, no Estádio 1º de Maio. Além de Cachorrão e Norusca, a competição reúne ainda times com passagem pela elite do Estado, casos de Marília, Paulista, Linense, Capivariano, Comercial, Nacional, Velo Clube e Olímpia. Completam a lista de participantes Primavera, Grêmio Osasco, Barretos, Rio Preto, Batatais e Desportivo Brasil.

“Acho que vai ser uma das Séries A-3 mais difíceis, mais competitivas. São muitos times de qualidade, muitos treinadores renomados. Então isso dá um glamour diferente para a competição e a torna mais difícil ainda”, declarou o técnico Renato Peixe, que ganhou voto de confiança da diretoria e permaneceu à frente do time.

A exemplo do ano passado, os oito melhores times se classificam para o mata-mata. As duas equipes que chegarem à final conquistam o tão sonhado acesso para a Série A-2. Entre estas postulantes está o EC São Bernardo, que trouxe 21 reforços para alcançar sua meta. Entre estes estão atletas com sucesso em divisões superiores, casos do goleiro Maurício, do volante Dudu e dos atacantes Raul (dupla esta campeã da Série A-2 e da Copa Paulista pelo São Bernardo FC) e Victor Sapo (atual campeão da Série A-2 pelo Santo André). Com relação ao time semifinalista da Copa Paulista, apenas três são remanescentes: Messias, Mariano e Francisco Alex.

“Tivemos de remontar (o elenco), perdemos os 11 jogadores titulares da Copa Paulista. Mas juntamente com a comissão e a diretoria montamos equipe qualificada, competitiva e esperamos colocar tudo isso dentro da competição”, disse Renato Peixe.

Sobre o primeiro adversário, o comandante do Cachorrão demonstrou respeito, mas projeta conquistar os três primeiros pontos. “Vamos estrear contra equipe que foi montada para subir. Tem um dos treinadores renomados, que é o Luís Carlos Martins, que conhece o Interior. Vamos enfrentar equipe difícil, mas estamos preparados. Não estamos 100%, acredito que nenhuma equipe esteja, mas estamos em bom nível”, declarou o comandante. “Esperamos estrear com o pé direito, porque o início é importante para acumular gordura, porque num momento de dificuldade depois, você tem para queimar”, concluiu Renato Peixe.