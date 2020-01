Homem morre baleado em Santo André

Do Dgabc.com.br



22/01/2020 | 16:13



Morreu baleado, no fim da tarde de ontem, o motorista de caminhão Rodrigo Alves dos Santos, 37 anos, no Jardim Ana Maria, em Santo André.

Segundo a polícia, a equipe de patrulha recebeu informação de que tinha um homem baleado e morto, na rua Oratório, no município andreense. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto de cor preta realizaram os disparos e fugiram. Santos, por sua vez, não tinha passagem na polícia.

A vítima estava caída próximo a um caminhão, o qual trabalhava como motorista. Não havia sinais de sangue ou luta no baú do veículo. O homem foi atingido na nuca e peito, ambos disparos no lado direito do corpo.

Segundo a família, Santos era calmo e trabalhador e nunca tinha se queixado de problemas com alguma pessoa. O proprietário do caminhão confirmou as informações.