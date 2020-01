Mayra Cardi nega crise no casamento com Arthur Aguiar:

22/01/2020 | 13:10



Recentemente Mayra Cardi publicou um vídeo em que desabafa sobre as escolhas que fez na vida, incluindo o seu relacionamento com Arthur Aguiar. No registro publicado no Instagram a coach declarou que acabou perdendo a identidade para agradar o amado e que estava precisando de um tempo sozinha.

A revelação, é claro, deu o que falar e muito se especulou sobre uma suposta crise no casamento. No entanto, em entrevista com o colunista Leo Dias, Mayra explicou melhor o que vem sentido e descartou qualquer problema na relação.

- Eu e o Arthur estamos até aqui juntos. Não é um problema no casamento, é um problema comigo. Preciso mudar e fazer algumas coisas do meu jeito, custe o que custar. E o Arthur em nenhum momento se opõe a isso. Por isso estamos bem.

A coach também contou que seus médicos já declaram seu desgaste, tanto físico como psicológico, bem grave, e que tudo é resultado de uma exaustão de anos de muito trabalho e poucas horas de sono:

- Trabalhava num número de horas absurdo. Tive problemas na coluna, perdi movimento das pernas. Deixei de viver.

Essa exaustão, segundo Mayra, foi ampliada com o nascimento da filha Sophia, de pouco mais de um ano de vida.

- A maternidade, de uma certa forma, te escraviza por um tempo da sua vida. Sou uma mãe extremamente superprotetora. E fui me perdendo. Vivo pros meus filhos, marido, família, para as minhas clientes, tudo, e acabei esquecendo de mim. E esse esquecer de mim prejudicou minha saúde, diz ela que, em meio aos problemas, presenteou a babá da pequena com um carro. O veículo escolhido foi um Vitara, da Suzuki, cujo modelo mais básico custa cerca de 100 mil reais, segundo o site oficial da montadora.

Mayra afirma que a decisão em se afastar do telefone foi uma das soluções, mas que ela pretende viajar sozinha:

- Também me afastei do meu trabalho, de amigos, de tudo, para que eu possa me encontrar. Mais especificamente vou estar viajando de 2 a 7 de fevereiro, sozinha, para colocar a cabeça no lugar e me entender. Entender tudo isso. Preciso cuidar de mim. Não é opcional.

Por fim, concluiu que a decisão partiu de um conjunto de fatores:

- Não é um afastamento de rede social, nem nada. É um conjunto de coisas. Chegou um momento que eu não sabia mais quem eu era diante da minha nova versão da minha nova vida. Sempre fui uma pessoa muito livre e com bebê pequeno e nova família isso muda.