5 startups para ficar de olho em 2020

22/01/2020



De 2015 até 2019, o número de startups passou de cerca de 5 mil para mais de 12 mil, um aumento superior a 200%, segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Desse total, nove são unicórnios, avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Mas não vale ficar de olho apenas nas companhias populares. Confira cinco startups que devem chamar atenção em 2020.

Fundada em 2018, tem como missão conectar os profissionais de saúde com donos de salas comerciais que não estão 100% alocadas, tornando o processo de compartilhamento de consultórios mais prático e seguro. Por meio de um processo digital e desburocratizado, extingue a necessidade de fiador, seguro ou depósito.

Conecta agricultores, compradores, corretores e armazéns, tornando a compra e venda de milho, soja, sorgo e outros grãos mais moderna e segura. Além disso, por meio da sua tecnologia fornece informações para gerar novos negócios de forma rápida e eficiente. A startup pretende aumentar em 2020 a sua participação em outras localidades, assim como seus investimentos.

Sourcing: Optimum Supply

Essa plataforma de software como serviço fornece apoio completo à tomada de decisão de empresas para a seleção de fornecedores de produtos e serviços em compras complexas e estratégicas, de forma transparente e dinâmica, fundamentada em uma metodologia de multicritérios. Entre suas metas, está a expansão internacional, primeiramente para o mercado europeu, e ter cerca de 150 clientes até o final de 2021.

Gestão de Employee Experience: Pin People

Trata-se de uma plataforma de gestão de experiência do funcionário, que permite que organizações automatizem e mensurem essa experiência de forma a atrair, engajar e reter o candidato mais adequado para determinada vaga, tudo por meio da inteligência de dados, que escolhe de maneira rápida e prática quem pode realizar tal tarefa com mais qualidade.

O aplicativo conecta professor e aluno de qualquer disciplina, seja do corpo ou da mente, promovendo assim o ensino presencial e facilitando o ensino a distância. Por meio do app, educadores têm a oportunidade de ganhar uma renda extra e estudantes de encontrar bons profissionais, sem depender exclusivamente do “boca a boca”. Atualmente, conta com mais de mil mestres cadastrados em 320 cidades brasileiras.

