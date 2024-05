Psol indicará petroleiro a vice do PT em Santo André

Diretor do Sindipetro Unificado (Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo) e integrante do Coletivo Antirracista da FUP (Federação Única dos Petroleiros), Pedro Augusto é o pré-candidato escolhido pelo Psol para compor a chapa ao Paço de Santo André encabeçada pela Professora Bete Siraque (PT). O nome, evidentemente, ainda precisa ser aceito pela federação petista, composta por PV e PCdoB – as duas legendas também pleiteiam a vaga de vice-prefeito. A definição deve ficar para as convenções, que neste ano serão realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto. No Grande ABC, o Psol discute a possibilidade de indicar o vice também em Diadema e Mauá. São Caetano é a única cidade da região em que o partido vai lançar concorrente à Prefeitura, o Professor Rafinha.

BASTIDORES

Dinheiro em caixa

O Estado anunciou ontem o pagamento de emendas parlamentares para cidades paulistas. Santo André receberá R$ 6 milhões para custeio da Saúde, por meio das indicações da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania-foto). No início da semana, a parlamentar já havia conquistado a liberação de R$ 5 milhões, totalizando R$ 11 milhões à cidade, da qual é primeira-dama. Desde a posse, em 15 de março do ano passado, Ana Carolina destinou R$ 71 milhões a programas de saúde e desenvolvimento social do Grande ABC.

Fujona

Pré-candidata a vice-prefeita de São Caetano na chapa governista, a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSD), faltou ontem da audiência de prestação quadrimestral de contas da... saúde! Alegando motivo “alheio à minha vontade” para justificar a ausência, encaminhou o assessor de planejamento Daniel Silva Bueno para falar com os vereadores na Câmara e avisou: se dúvidas persistissem, ela estaria à disposição para esclarecê-las. Pelo e-mail oficial da Pasta. “Fugiu”, resumiu a oposicionista Bruna Biondi (Psol). Enquanto Regina Maura se esconde, crescem as reclamações sobre a qualidade do atendimento na rede municipal.

Sui generis

Avança nos bastidores de Diadema a negociação entre PT e PSD, presidido nacionalmente pelo secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais de São Paulo. A inusitada aliança entre as agremiações, que em território paulista caminham em raias políticas opostas, pode viabilizar a indicação do vereador pessedista Rodrigo Capel como nome a vice na chapa do petista José de Filippi Júnior, o prefeito pré-candidato à reeleição no pleito de outubro.

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro é aguardado em São Bernardo para a solenidade que vai marcar a inauguração do Diretório Municipal do PL, em junho. O convite foi feito pelo presidente do partido na cidade, Paulo Chuchu, vereador que é pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania). A data precisa ainda vai ser confirmada. O imóvel da futura sede liberal, localizado no bairro Nova Petrópolis, passa por reformas.

Enigma

Pré-candidato a prefeito de Santo André, o secretário de Ações Governamentais, Gilvan Junior (PSDB), encontrou-se com a deputada federal Maria Rosas, do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. “Reunião muito produtiva”, declarou o tucano, em misteriosa postagem em rede social. “Excelente parceria para a cidade muito em breve!”, complementou. Em território andreense, o partido da parlamentar é presidido pelo ex-vereador e ex-prefeiturável Ailton Lima, que já declarou apoio público à pré-candidatura do vice dissidente Luiz Zacarias (PL).