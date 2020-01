Rihanna é vista com Drake após término com bilionário e encontro com A$AP Rocky

21/01/2020 | 14:11



Rihanna não tem tempo para ficar se lamentando! Como você viu, a cantora terminou o seu relacionamento de três anos com o bilionário saudita Hassan Jameel na última sexta-feira, dia 17, e logo depois já foi vista ao lado do rapper A$AP Rocky. Mas os planos de Riri foram além e ela também se encontrou com outro ex, Drake, naquele mesmo fim de semana. Poderosa, hein?

Segundo informações do site TMZ, Rihanna e Drake compareceram ao show de caridade do Yams Day, na arena Barclays Center do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, no último fim de semana. Eles curtiram juntos a apresentação do grupo A$AP Mob, do qual o próprio A$AP Rocky participa. Isso significa que ela esteve tanto com Drake, quanto com Rocky.

Vale lembrar que Rocky já foi apontando como affair de Riri no passado, e que no último mês de dezembro, inclusive, eles foram vistos bastante juntos pela imprensa internacional. Já Drake sempre deixou bem claro que a cantora era a sua crush, e os dois chegaram a assumir um romance breve anos atrás.