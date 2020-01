Homem é morto com sete tiros em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



18/01/2020 | 15:52



Um homem -- cuja identidade ainda não foi revelada --, de 36 anos, foi morto na manhã de sexta-feira (17), por volta das 7h, na rua Serra do Juquiá, no bairro Cooperativa, em São Bernardo. A investigação da Polícia Civil acredita, por enquanto, que o crime se trata de execução, já que a vítima foi alvejada com sete tiros de arma de fogo.

O homem já tem passagem na polícia por violência doméstica e está sendo investigado por estupro de vulnerável. Para delegada titular da Homicídios de São Bernardo, Kátia Regina Martins Cristófaro, o crime trata-se de homicídio, e não de latrocínio.

De acordo com a ocorrência, policiais militares foram chamados e encontraram o homem caído já sem vida. Câmeras de imagem de segurança mostram quando um carro modelo Volkswagem Gol, de cor azul, que tinha sido roubado em Diadema na quinta-feira (16), bate próximo ao homem. Um outro veículo, modelo Vectra preto, chega na sequência, mas pelas imagens não da para identificar de onde partiram os tiros.

O Gol foi aprrendido, junto de celular. O caso foi registrado como homicídio no 8º DP (Jardim Campestre).