Sindicato faz acordo com Marfrig para levar a operação para Itupeva

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 00:01



Após cruzarem os braços desde a madrugada de quarta-feira, por receio de a Marfrig Global Foods encerrar operação em Santo André ‘na surdina’ – uma vez que a empresa estava retirando maquinário para levar a Itupeva, no Interior, onde tem concentrado operação –, e depois de o frigorífico confirmar que mudança seria de fato realizada, os 85 profissionais que atuam no Jardim Cambuí conseguiram pacote de benefícios para seu desligamento.

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região negociou ontem pela manhã com a firma e, à tarde, realizou assembleia para apreciação da proposta. Diante da aprovação, a principal conquista obtida, para o vice-presidente da entidade, Rubens Gomes, foi a possibilidade de todos os profissionais que desejarem ser transferidos para Itupeva. Até então, alguns tinham sido convidados e, 12, aceitado a proposta, o que não incluía cargos operacionais, apenas de liderança. Quem se mudar ganha estabilidade de seis meses.

O único senão é que o piso do Interior é menor do que o do Grande ABC; enquanto lá se remunera R$ 1.420, aqui, R$ 1.563. Este valor, aliás, será pago como forma de bonificação aos desligados. Além disso, terão vale-alimentação de R$ 253 por mais três meses, assim como convênio médico. “Também conseguimos o acesso a cursos de qualificação e requalificação junto ao Sistema S, rápidos, de 90 horas, 105 horas, para auxiliá-los. E assessoria para preparar os que ficarem às novas entrevistas. Eles têm de ser lapidados para o mercado”, diz Gomes. Os dias parados também serão remunerados.

Na segunda, aviso prévio começa a ser assinado, mas não se sabe quando operação será encerrada.