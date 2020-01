Neymar participa de evento em Paris e canta Shallow em karaokê

17/01/2020 | 14:11



Neymar fez sucesso na noite da última quinta-feira, dia 16, ao participar de um evento em Paris, na França. O jogador, que é garoto propaganda da Replay desde 2015, compareceu ao lançamento da nova linha da marca italiana em parceria com o seu atual time, o Paris Saint-Germain. Tudo aconteceu no próprio estádio do PSG e, além de Neymar, a festa também contou com a presença de diversas modelos e influenciadoras internacionais.

Além de posar para fotos e aparecer ao lado de muitas beldades, Neymar também resolveu atacar de DJ em determinado momento da noite. Sempre de bom humor, o jogador ainda cantou Shallow em um karaokê, mostrando que estava mesmo aproveitando a noite.

Parece que foi agitado, hein? Vale lembrar que muitas das mulheres apontadas como affairs de Neymar são, justamente, modelos. Será que ouviremos rumores de um relacionamento do jogador com alguma das meninas que estavam nesse evento?