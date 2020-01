Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 08:49



Um homem, identificado como Clayton, foi preso por policiais do 3ª Batalhão de São Caetano, nesse domingo (12), após ter roubado uma televisão. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento quando foram avisados que um homem estava andando com uma televisão nas mãos, correndo no sentido da rua São Raphael.

Segundo os policiais, ao ver a viatura Cl\ayton jogou a televisão e saiu correndo. O suspeito invadiu uma casa e subiu no telhado, tentando fugir através da coberturas das casa. Preso em flagrante, Clayton foi detido e informou aos policiais que havia roubado o equipamento.

O caso foi registrado na Delegacia Sede de São Caetano.