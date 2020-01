Pai de Isis Valverde morre aos 65 anos de idade e corpo está sendo velado em Minas Gerais

13/01/2020 | 09:10



O ano começou mais triste para Isis Valverde. Isso porque o pai da atriz, Rubens Valverde, morreu aos 65 anos de idade após sofrer infarto durante uma trilha de moto em Minas Gerais no último domingo, dia 12. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

Rubens andava de moto por uma trilha quando sofreu um mal súbito. Ele foi socorrido por amigos e encaminhado para o hospital em Baependi (MG), mas já chegou no local sem vida.

De acordo com informações do portal de notícias G1, assim que soube da notícia Isis foi para o local, sendo que agora o corpo do professor está sendo velado em Aiuruoca, cidade natal da atriz, desde a madrugada desta segunda-feira, dia 13.

O velório ocorre na sede da Apae, onde ele era presidente, e o sepultamento está marcado para as 17h desta segunda, no Cemitério Municipal de Aiuruoca.

Força para a família!