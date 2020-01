Maiara e Fernando Zor estariam mantendo reconciliação em segredo

11/01/2020 | 12:10



Após um suposto término no final de 2019, parece que Maiara e Fernando Zor decidiram reatar o namoro. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o casal sertanejo se reconciliou, mas está tentando manter tudo em segredo por enquanto.

Discretos, os cantores sertanejos estariam evitando ser vistos juntos publicamente. Apesar disso, Fernando teria viajado de Florianópolis, em Santa Catarina - onde está curtindo férias com a família - para São Paulo para ver a sertaneja, que recentemente colocou silicone nos seios. Além disso, ela continua usando a pulseira que ganhou no início de namoro, mas o cantor não. No entanto, ele permanece ostentando o relógio Rolex que ganhou de Maiara e que custa por volta de 40 mil reais.

Apesar de discretos, alguns fãs já têm suspeitado da reconciliação. Será que eles voltaram?