Caio Castro posta foto com gato de Grazi Massafera e Ingrid Guimarães faz comentário peculiar

11/01/2020 | 10:11



Como você viu, Caio Castro deu um gatinho de presente para a suposta namorada, Grazi Massafera. No Instagram, a empresa Gatil Rio de Janeiro publicou uma foto de Caio com um gato da raça bengal melânico no colo, marcando os perfis de Grazi e do ator na postagem. Depois, a própria atriz apareceu com o bichano em seus Stories, dando a entender que o gatinho foi mesmo um presente do affair. Agora, Caio decidiu compartilhar um clique com o animalzinho, batizado de Brownie, em seu perfil na rede social - e Ingrid Guimarães não deixou o momento passar batido.

No post do artista, Ingrid fez um comentário peculiar que pode ser considerado até como uma indireta.

Conheço gente que tá pegando..., escreveu a atriz.

Para confirmar ainda mais as suspeitas do público, Grazi também comentou na foto de Caio. Fofa, ela escreveu Miau, acompanhado de um emoji de gatinho apaixonado.

Apesar de diversas evidências e especulações, Grazi e Caio nunca confirmaram publicamente que estão em um relacionamento sério. Será que eles planejam falar sobre isso um dia?