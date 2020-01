Justin Bieber é diagnosticado com a Doença de Lyme

08/01/2020 | 18:10



Por um bom tempo, a mídia noticiou que Justin Bieber havia sido diagnosticado com a depressão e estava se dedicando a cuidar de sua saúde mental. Agora, segundo informações do TMZ, a informação é verdadeira, mas isso foi ocasionado por causa de outro motivo: a Doença de Lyme.

De acordo com o site, o novo documentário do artista, que irá estrear no dia 27 de janeiro, irá mostrar exatamente o que aconteceu. Fontes que já assistiram ao registro informam que há momentos em que Justin conversa com outras pessoas sobre os sintomas assustadores que ele sofreu em 2019. Ele disse que, em grande parte do ano, sua condição não foi diagnosticada e os médicos se esforçaram para descobrir o que havia de errado com ele.

Ninguém sabe como Justin contraiu a doença - que é transmitida por meio de uma mordida de carrapato. Os sintomas incluem erupções cutâneas, dores de cabeça, febre e fadiga.

Médicos, então, começaram a dar remédios para Bieber, o que causou machucados em sua pele. Depois, com a descoberta da doença, o cantor passou a ser medicado de forma correta e sua pele melhorou.

Por um tempo, ele ficou adiando o seu retorno ao mundo da música justamente para garantir que só lançaria novas canções e iniciaria uma nova turnê quando estivesse certeza de que está bem.