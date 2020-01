Fábrica de Cultura tem programação de férias

Miriam Gimenes



09/01/2020 | 07:18



Férias são sinônimo de descanso e diversão. De modo a contribuir com o segundo quesito desta afirmação, a Fábrica de Cultura Diadema (Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135) tem programação especial gratuita neste mês, com opções para todas as idades. Na maioria dos casos não é preciso inscrição, basta chegar com 30 minutos de antecedência. A lista completa pode ser vista em www.fabricasdecultura.org.br/programacao/.

Entre as opções na unidade do Grande ABC está o workshop de Pintura Digital no dia 14 de janeiro, a partir das 9h30. A breve formação envolverá pintura digital para ensaios fotográficos, em edição de vídeo e em colagem por programas de edição de imagem. No mesmo dia, das 14h30 às 16h30, o outro workshop é Enredo Desses Sambas, no qual serão selecionados dez sambas para serem analisados por equipe especializada.

Neste sábado, por exemplo, a partir das 9h, haverá a atividade itinerante Buzão da Articulação e Cortejo, que envolve teatro e música, do Grupo Festa de Reis, que fará apresentações em praças e feiras-livres da cidade, em bairros como o Canhema, Piraporinha e Centro.

Fabio Jesus, supervisor pedagógico da Fábrica de Cultura Diadema, diz que as atividades feitas durante o mês são uma degustação de tudo que pode ser aprendido durante o ano na unidade. “E o bom é que essas oficinas de férias coincidem com o período de inscrição, então as pessoas podem ver o que se aprende na pintura digital, por exemplo, no workshop de escultura de argila, no de ensaio fotográfico dá para ter uma ideia de todas as linguagens”, acredita. Entre os cursos mais procurados na unidade, diz o supervisor, estão os de danças e os de instrumentos de cordas.

A unidade também está com inscrições abertas para uma variedade de atividades formativas, entre elas, a de desenvolvimento de aplicativos para celulares entre 12 de fevereiro e 24 de junho, das 18h30 às 21h30. Mais informações em 4061-3180.