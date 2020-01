Diretor de The Batman confirma Colin Farrell como o vilão Pinguim

07/01/2020 | 17:10



As filmagens de The Batman já estão a todo vapor e recentemente surgiram rumores a respeito de quem viveria o vilão Pinguim. No entanto, todo mistério caiu por terra na última segunda-feira, dia 6, quando Matt Reeves, diretor do longa, confirmou a participação de Colin Farrell como o personagem.

O diretor levou os internautas à loucura depois de tweetar um gif do ator e escrever:

Espera - É você, Oz?, disse Reeves, que chamou o personagem através de seu apelido, Oz, que vem de Oswald Cobblepot, nome civil do Pinguim.

Lembrando que o vilão já foi vivido por Danny De Vitto em Batman: O Retorno, filme de 1992. O astro aparece na montagem acima, caracterizado como o personagem.

Além de Colin, quem também está escalado para o filme é Robert Pattinson, que viverá o próprio Batman nas telonas. Em entrevista para a Variety, o ator contou como se sentiu ao vestir a armadura do herói pela primeira vez:

- Você se sente muito poderoso imediatamente. É bem surpreendente e algo que é difícil de colocar, então o ritual é bem humilhante. Você tem cinco pessoas tentando te colocar dentro da fantasia. Uma vez que você está vestido, pensa: É, me sinto forte, durão, mesmo que eu tenha precisado de uma pessoa para apertar as minhas nádegas para caberem dentro da roupa.