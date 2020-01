Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/01/2020 | 10:18



Digster é uma plataforma dedicada a criar playlists em diferentes serviços de streaming. Entre suas curadorias, é possível encontrar uma seleção para cada signo do zodíaco. As músicas são escolhidas de acordo com a personalidade. Os taurinos, por exemplo, conhecidos pelo ciúme e pela gula, têm faixas como “Bon Appétit”, de Katy Perry, e “Ciumenta”, de César Menotti e Fabiano.

Todas as listas contam com faixas nacionais e internacionais de diferentes ritmos musicais – para tentar agradar a todos os ouvintes. O conteúdo do Digster está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer.

Playlist de cada signo no Spotify

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

Playlist de cada signo no Deezer

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já que o assunto é música, conheça as 100 melhores canções desta década, de acordo com o Pichfork: