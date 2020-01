Cicote afirma que apoiará Paulo Serra na eleição

Fabio Martins



Ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o vereador Almir Cicote (Avante) assegurou que vai apoiar o prefeito Paulo Serra (PSDB) em sua candidatura à reeleição.

A declaração surge a despeito de o chefe do Executivo anunciar que vai reeditar a parceria com o vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB) na eleição desde ano e também depois que seu partido confirmou a filiação do empresário Erick Eloi (ex-PT), que chega com objetivo de ser candidato ao Paço (veja mais abaixo).

“Em virtude de eu estar fora (da cidade), não tenho acompanhado muito bem as notícias que correm. De fato, a linha ideal para o momento é a que o prefeito Paulo Serra adotou, que agora não é momento de discutir eleição, é de trabalhar pela cidade. Volto para a Câmara com objetivo de contribuir com o governo. Tem muita coisa acontecendo na cidade. Quando chegar o processo eleitoral faremos esse debate”, comentou o parlamentar, emendando, na sequência: “Já declaro meu apoio pessoal ao prefeito Paulo Serra”.

Cicote está em lista de potenciais candidatos a vice na chapa liderada por Paulo Serra – juntamente com Zacarias e com o ex-secretário de Segurança Pública e vereador Edson Sardano (PTB). Com a declaração do chefe do Executivo, é provável que Cicote tente renovar seu mandato na Câmara: ele está na terceira legislatura consecutiva e, entre 2017 e 2018, presidiu o Legislativo.

Em 2018, Cicote concorreu a uma das 94 vagas de deputado estadual. Recebeu 25.054 votos, sendo 19.852 em Santo André, e ficou como segundo suplente do Avante na lista para a Assembleia Legislativa – o partido elegeu somente Sargento Neri para o parlamento.

Dentro do núcleo duro do governo Paulo Serra, há quem defenda que Cicote exerca função mais estratégica na campanha à reeleição em vez de buscar renovação do mandato no Legislativo, a exemplo do que aconteceu com o ex-vereador Donizeti Pereira (PV) em 2016. O verde esteve na linha de frente da candidatura do tucano à Prefeitura naquele ano.

Ex-PT, Eloi firma filiação no Avante e fala em candidatura própria ao Paço

Ex-militante do PT de Santo André, o empresário Erick Eloi confirmou ontem sua filiação ao Avante. A ficha foi assinada ao lado do presidente estadual da sigla, Josué Tavares, e do mandatário municipal do partido, José Evangelista.

Eloi disse que desembarca no Avante com objetivo de ser candidato a prefeito de Santo André. Durante as negociações para ingressar à legenda, Eloi havia dito que só abriria mão de ser prefeiturável neste ano se o prefeito Paulo Serra (PSDB) escolhesse o ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e vereador Almir Cicote (Avante) como vice. Como o tucano anunciou ao Diário que vai manter a dobrada com Luiz Zacarias (PTB), o projeto solo pôde ser encaminhado.

No ato de filiação, Tavares e Evangelista elogiaram o novo filiado. “É um quadro jovem e que pode realmente transformar a política de Santo André e até do Estado”, comentou Tavares. “Conheço há muitos anos o Erick Eloi, batalhador, capaz e decidido como nunca vi no campo pessoal, profissional e com certeza politicamente vai mudar muita coisa em Santo André, temos realmente a novidade que a cidade precisa”, emendou Evangelista.

A filiação de Eloi com objetivo de candidatura própria deve movimentar a situação de Cicote na legenda, uma vez que o vereador já garantiu que vai apoiar Paulo Serra na eleição.