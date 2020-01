Saiba quem é Awkwafina, rapper que levou uma estatueta no Globo de Ouro

06/01/2020 | 11:11



Na noite do último domingo (5) rolou o Globo de Ouro, premiação que reconhece os melhores artistas e produções do mundo da televisão e do cinema. Dentre as surpresas da noite, a categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical premiou Nora Lum, mais conhecida como Awkwafina, por sua atuação no filme The Farewell. Seu nome logo se tornou um dos mais falados em redes sociais e, por isso, te contamos um pouco mais sobre ela - que começou a carreira artística como rapper. Pois é!

Nascida em Nova York, e de origem chinesa-coreana, ela primeiro ficou conhecida no mundo da música por causa de sua canção My Vag - sobre vaginas. A ideia era responder ao rap de Mickey Avalon, chamado My Penis. Após milhões de visualizações no YouTube, ela lançou o seu primeiro álbum de estúdio em 2014, chamado Yellow Ranger.

Além disso, Awkwafina começou a fazer participações em filmes, como Dude, e também em Oito Mulheres e Um Segredo, ao lado de grandes atrizes, como Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway, além da comédia Podres de Ricos.

Lulu Wang, diretora e roteirista de The Farewell, admitiu que a rapper não era a primeira opção para interpretar Billi, a personagem que é inspirada em sua própria história de vida. Segundo ela contou ao site The Wrap, ela só aceitou que Awkwafina fizesse um teste para o papel após muita insistência de um de seus produtores:

- Eu pensei: aquela rapper do Queens? Para me interpretar? Num filme dramático? Estamos fazendo o mesmo filme? Eu pensei que meu produtor estivesse me empurrando ela porque ela é uma influenciadora e tem muitos seguidores, admitiu.

Depois, ela conheceu pessoalmente a artista e mudou de ideia:

- Eu resisti no começo mas depois tomamos café e ela me disse que foi criada pela avó chinesa. Ela é metade coreana e sua mãe coreana morreu quando ela tinha quatro anos, então se conectou mais com o seu lado chinês por causa da avó.

Legal, né?