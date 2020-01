Real Madrid joga mal, mas vence Getafe fora e pressiona Barcelona no Espanhol

04/01/2020 | 14:22



Na retomada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não precisou jogar bem para derrotar o Getafe neste sábado por 3 a 0 fora de casa, no Coliseum Alfonso Pérez, e, com isso, assumir provisoriamente a liderança da competição.

O Real Madrid terá de secar o arquirrival Barcelona para permanecer na liderança, uma vez que soma 40 pontos, um a mais que o time catalão, que ainda entra em campo neste sábado, diante do Espanyol. O Getafe é o sétimo colocado, com 30 pontos somados.

Quem não assistiu à partida pode imaginar, pelo placar confortável, que o time madrilenho teve uma boa atuação. Não foi bem assim. O resultado foi um pouco exagerado, uma vez que a equipe treinada por Zidane sofreu pressão do Getafe, especialmente no primeiro tempo, e teve de contar com o brilho do goleiro belga Courtois para sair de campo sem levar gol. Ele praticou ao menos três grandes defesas.

Além da segurança de Courtois, foi essencial para o triunfo o bom aproveitamento nas bolas paradas, já que foi pelo alto que saíram dois dos três gols. O primeiro, marcado aos 34 minutos da etapa inicial, saiu graças à falha do goleiro Soria, que deixou a sua meta para cortar cruzamento de Mendy em direção a Varane e acabou marcando contra.

Na etapa final, o Real Madrid seguiu sem criar muitas chances de gol, mas continuou forte nas bolas aéreas e chegou ao segundo gol com Varane. Após falta cobrada por Kroos, o zagueiro francês apareceu livre para cabecear com precisão aos oito minutos e ampliar o placar.

A partir do segundo gol, os donos da casa diminuíram o ritmo e o time de Zidane conseguiu administrar a vantagem com certa tranquilidade até selar o triunfo nos acréscimos, com Modric. Em contra-ataque rápido, Bale acionou Valverde, que rolou para o meia croata marcar.

Também neste sábado, o Valencia voltou a vencer no Campeonato Espanhol ao derrotar em casa, no Estádio Mestalla, o Eibar por 1 a 0. O atacante uruguaio Maxi Gómez marcou o gol do triunfo que elevou à equipe aos 31 pontos, na sexta colocação, fechando a zona de classificação à Liga Europa. O Eibar é o 16º, com 19 pontos.