04/01/2020 | 08:06



O Papo de Segunda está saindo do estúdio para ver a luz do sol. A partir desta segunda, 6, tem início a temporada de verão do programa, que terá como pano de fundo o Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brennand, em Recife (PE), e o Forte da Capoeira, em Salvador (BA).

Fábio Porchat, Emicida, João Vicente Castro e João Bosco terão como convidados, no Recife. Em Salvador, participam do bate-papo Daniela Mercury, Gilberto Gil, Margareth Menezes, Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz.

Entre as atrações musicais, Banda Didá, Cortejo Afro e Olodum. Programa vai ao ar às 22h15, no GNT.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.