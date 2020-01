04/01/2020 | 08:03



Entrando no clima esportivo de 2020, a TV Cultura vai apresentar jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começa já neste sábado, 4, às 16h, com a transmissão da partida entre São Paulo e Operário Ferroviário (PR), e, no domingo, tem Juventus (SP) e Grêmio (RS).

Ao todo serão exibidas seis partidas, além da final do campeonato, disputada no aniversário da cidade, em 25 de janeiro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.