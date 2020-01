Diadema abre inscrições para Universidade Aberta às Pessoas Idosas

Do Dgabc.com.br



03/01/2020 | 14:34



A Unifesp Diadema está com 50 vagas abertas para pessoas idosas. As inscrições podem ser feitas no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e na Unifesp.

Na Universidade Aberta às Pessoas Idosas (UAPI), os alunos têm aulas todas as sextas-feiras das 14h às 16h. Além desta aula, o aluno deve fazer pelo menos mais uma atividade (cursar disciplinas juntamente com os alunos de graduação, aulas de línguas, de informática, oficina culinária, entre outros).

Cada aluno pode escolher duas disciplinas dos cursos oferecidos na Unifesp Diadema para cursar durante o semestre como fisiopatologia, farmacologia, etnobotânica, segurança industrial, espanhol, inglês, entre outras.

O projeto da UAPI teve início no ano passado e já colhe resultados positivos. “Temos observado que os idosos fortalecem seus laços de amizade. Isso é importante principalmente para aqueles que moram sozinhos. Alguns deles relatam melhora até mesmo nas condições de saúde. Há, também, a questão da inclusão digital e a de estar no ambiente universitário, que era sonho de muitos. É uma realização pessoal mesmo”, afirmou o professor coordenador da UAPI, Classius Ferreira da Silva.

A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está apoiando a ação da UAPI e contribuiu para a divulgação nos serviços de convivência oferecidos para os idosos da cidade. “Todos têm a condição de continuar aprendendo, produzindo e compartilhando conhecimento. A UAPI oferece a oportunidade de conhecer e estar no meio acadêmico, além de promover o fortalecimento de vínculos”, ressaltou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Caroline Rocha.

Outras ações

Diadema conta com seis Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos. Um deles é o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) que oferece diversas oficinas como tricô, crochê, pintura em tecido, pintura de tela, patchwork (trabalho com retalhos), dança cigana e do ventre, zumba, carimbó e também atividades como tênis de mesa, ginástica com treino funcional e dominó.

Para participar desses serviços, os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Em 2018, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, recebeu o Selo Inicial do Programa São Paulo Amigo do Idoso. Esta é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo incentivar os municípios no desenvolvimento de ações que promovam a qualidade de vida dos idosos, premiando com uma certificação os que cumprirem progressivamente as etapas.

Além disso, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com horário matutino e vespertino é uma das novidades da Secretaria de Educação neste ano para o público idoso. Grande parte dos idosos encontra dificuldades para estudar no período da noite, motivo pelo qual a Prefeitura de Diadema atendeu uma demanda do Conselho Municipal do Idoso para atender este público.