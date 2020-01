Sharon Osbourne demitiu assistente após mandá-lo entrar em casa pegando fogo

03/01/2020 | 14:11



Inusitada como sempre, Sharon Osbourne fez uma revelação interessante durante o programa britânico Would I Lie To You, que foi ao ar no dia 26 de dezembro de 2019. Durante um incêndio na mansão de Sharon e de seu esposo, o legendário Ozzy Osbourne, a apresentadora demitiu um funcionário que ajudou a salvar seus cães e algumas obras de arte.

Durante o televisivo, Sharon disse que o rapaz foi mandado embora por não ter rido com ela e com Ozzy enquanto os bombeiros apagavam as chamas - que foram causadas por uma grande vela acesa por eles, na noite de Natal, antes de dormir.

A empresária ressaltou que, ao sentir o cheiro de fumaça, o marido se levantou e percebeu a existência do incêndio. O casal saiu às pressas da mansão e, nesse momento, Sharon pediu para o assistente do marido para auxiliar os bombeiros - que já haviam chegado - para resgatar os cães da família, bem como algumas obras de arte.

- Levanta, ajude, entre na casa e tire os quadros e os cachorros, disse a esposa de Ozzy.

E, pelo que Sharon contou, o funcionário, usando uma máscara de oxigênio prontamente ajudou os profissionais a resgatar os animais e os quadros. Porém, isso não foi o suficiente para a empresária. Quando o funcionário voltou, ela tirou a máscara de oxigênio do rosto dele e obrigou a voltar para pegar outros pertences da família - no programa, ela não explicou o porquê da atitude drástica.

No final do incidente, Sharon e Ozzy estavam rindo, enquanto que o assistente se mostrava preocupado com sua saúde por conta da exposição à fumaça.

- Ele não estava falando comigo e eu e o Ozzy estávamos rindo muito, aí ele falou: eu não vejo graça, vou ficar com problemas nos pulmões! Por favor! Então eu disse: se você não acha isso engraçado, você vai achar isso, você está demitido, contou ela na entrevista, sem demonstrar muito remorso.

Depois que a história foi ao ar a esposa de Ozzy começou a receber vários comentários negativos do público.

Isso é repulsivo, comentou um internauta no vídeo compartilhado no YouTube.

Eu torci para que ela estivesse mentindo, disse outro.

Que vergonha isso que ela acabou de confessar, exclamou um terceiro.