Obituário - 31 de dezembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 29 de dezembro

Editha Maria Assenheimer Mateo, 95. Natural de Teutônia (RS). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Creusa Mendonça de Oliveira, 84. Natural de São Miguel dos Campos (AL). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Ferreira de Melo, 79. Natural de Cedro de São João (SE). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arani Rosa Maria Martins da Silva, 77. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osvaldo Ferrari, 74. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lopes de Oliveira, 72. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Gueri, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).



Santo André, segunda-feira, dia 30 de dezembro

Teresa de Nadai, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Roberto Fernandes de Souza, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27, em Mauá. Crematório Vila Alpina.



DIADEMA

Diadema, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Virginia Augusta Duram, 81. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Poente, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

José Silva de Almeida, 81. Natural de Prata (MG). Residia no Jardim Apurá, bairro Pedreira, em São Paulo (SP). Dia 27, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Sueli Fulvia do Rosário, 58. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Gilberto do Nascimento, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Souza Santos, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 28 de dezembro

Luciana Lopes Nogueira Silva, 35. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Mauá, quinta-feira, dia 26 de dezembro

Clemente Ferreira Santana, 84. Natural de Porteirinha (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Mariano Rodrigues dos Santos, 70. Natural de Gravatá (PE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Solange Maria de Amorim, 55. Natural do Recife (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Iunah Ramos Camilo, 82. Natural de Crato (CE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lurdes Passos da Silva, 77. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Enesclaudio Souza da Silva, 43. Natural de Traipu (AL). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 27. Memorial Parque das Cerejeiras, em São Paulo (SP).



Mauá, sábado, dia 28 de dezembro

Ideko Kaonoderas Ueki, 82. Natural de Pompéia (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Mauá, domingo, dia 29 de dezembro

Hilton Lopes dos Santos, 89. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Maria do Nascimento Domingos, 82. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Maria Medeiros Borborema, 80. Natural de São José de Espinharas (PB). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

João José Sares, 68. Natural de Olinda (PE). Residia no Jardim Elisabeth, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Maria Nazarelo Prata, 67. Natural de Dom Silvério (MG). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Emerson da Silva Lima, 46. Natural de Mauá. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, terça-feira, dia 24 de dezembro

Valcir de Menezes, 55. Natural de Floraí (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Ribeirão Pires. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Rodrigo Fock Baneza Soares, 24. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Maria Valeriana de Souza, 68. Natural de Maringá (PR). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 28 de dezembro

Aparecida Alves da Silva, 81. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Elisa, em Ribeirão Pires. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Olavo de Figueiredo, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 29 de dezembro

Maria Lucinda, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Terezinha Ferreira Bertoldo, 81. Natural de Cunha (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Ricardo Rodrigues de Souza, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.