Nanda Costa congela óvulos para ter filhos com Lan Lanh

31/12/2019 | 09:11



São inúmeros fatores que levam a mulher a pensar numa gravidez tardia, geralmente a partir dos 35 anos de idade, adiando assim a maternidade. A decisão, no entanto, já é bastante comum nos dias de hoje, principalmente entre as famosas, que tem recorrido ao congelamento de óvulos, um procedimento normalmente encarado como uma precaução para quem quer postergar a gravidez ou ainda não tenha decidido se quer uma gestação no futuro.

Feito o procedimento, nada impede que a mulher engravide de forma natural, mas se isso não acontecer, os óvulos estão ali, resguardados, para que ocorra uma reprodução assistidas. Nanda Costa contou em entrevista à revista Marie Claire que decidiu congelar seus óvulos para poder, futuramente, engravidar e ter filhos com a esposa, a percussionista Lan Lanh.

A atriz confessou que tinha planos de engravidar em breve, no entanto, por causa da novela Amor de Mãe, decidiu adiar o projeto da maternidade. Mas não por muito tempo, já que as duas sonham em aumentar a família:

- A ideia era engravidar agora, mas quando recebi o convite para fazer o teste de Amor de Mãe, achei irrecusável. Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: Cuidado, não tem poesia nenhuma, quero passar por essa experiência de amamentar, o parto... Então, resolvi congelar. Meus óvulos estão protegidos porque não sei o que pode acontecer após essa novela. E se vier um filme internacional ou uma puta oportunidade cair no meu colo?, questionou Nanda, que está com 33 anos de idade.

O casamento com Lan, que aconteceu em junho de 2018, aconteceu justamente para facilitar o desejo de formar uma família:

- Para registrar os filhos é bem mais fácil, então, fizemos esse documento no civil, celebramos e legitimamos nosso amor, explicou.