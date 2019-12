Depois de revelar que pretende se casar no mato, Nathalia Dill diz que planejará casamento só depois de terminar novo filme

31/12/2019 | 08:11



Após se despedir da novela A Dona do Pedaço, Nathalia Dill continuou normalmente com os seus compromissos. Mas nem bem se despediu de sua vilã Fabiana na novela das nove da TV Globo e já está firme se preparando para as filmagens do longa Casal Inseparável, que contará a história de amor de uma jogadora de vôlei e um médico que vivem em meio a diversos conflitos mas nunca se separam.

- Estou malhando, fazendo vôlei de praia, quase enlouquecida. Ainda não deu tempo de curtir as férias, revelou a atriz em rápida entrevista à imprensa recentemente.

Se preparando para subir ao altar com o produtor Pedro Curvello, Nathalia ainda disse que vai esperar as filmagens do longa terminarem para organizar a festa:

- Ainda não tem nada certo, mas quero terminar esse trabalho para começar a planejar tudo certinho, adiantou.