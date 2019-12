Mãe e filha são vítimas de estupro em Santo André

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



29/12/2019 | 18:27



Duas mulheres de 82 e 51 anos, mãe e filha, foram vítimas de estupro dentro de sua residência, na Vila Luzita, em Santo André, na manhã do dia 25 de dezembro. O caso foi registrado na última sexta-feira na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas, uma costureira, foi acordada por volta de 6h da manhã pelo latido incessante da cachorra de estimação. Foi até o quintal para acalmar o animal, quando ouviu movimentação no quarto da mãe, que sofre de Mal de Alzheimer e é cadeirante. Ao adentrar no dormitário, flagrou um homem nu da cintura para baixo, que violentava a mãe idosa.

Ao perceber a entrada da filha no quarto, o agressor partiu para cima dela e cobriu seu rosto com um lençol. A vítima foi enforcada com um fio e perdeu os sentidos por alguns instantes. Quando acordou, foi obrigada a ir para o andar de cima para casa, onde também foi violentada.

Ainda de acordo com o relato, o estuprador teria dito que já havia avistado a vítima diversas vezes na rua e que ela procurasse a polícia, voltaria ao local para matar as duas. Quando o homem deixou a casa, a vítima mais nova conseguiu tirar o lençol do rosto e foi ao quarto da mãe, que estava nua e com o maxilar deslocado.

O agressor saiu do imóvel, trancou o portão e jogou a chave no quintal. Um sobrinho, que foi alertado pelo telefone pela vítima, pulou o muro e as ajudou a chamar socorro. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conduziu as duas para o Hospital da Mulher, em Santo André, onde foram coletados materiais para exames laboratoriais e de sorologia (para detecção de doenças sexualmente transmissíveis). Posteriormente, foram encaminhadas para o CHM (Centro Hospitalar Municipal), onde a idosa permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e aguarda por cirurgia para corrigir o trauma na face.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a polícia procura por imagens de circuito de segurança de empresa próxima à residência das vítimas para identificação do autor do crime, que segue foragido. O homem teria uma tatuagem no braço esquerdo, com rosas e um quadriculado preto, vermelho e vazado. Informações que ajudem a localizar o estuprador podem ser passadas pelo Disque Denúncia 180.