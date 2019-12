Couro cabeçudo? Larissa Manoela reclama de queimadura de sol e diverte a web

29/12/2019 | 15:11



Larissa Manoela está aproveitando o final de ano no clima quente da Barra de São Miguel, em Alagoas, ao lado do namorado, Leo Cidade. No último sábado, dia 28, a atriz divertiu os seguidores durante um vídeo gravado pelo amado, em que ela reclama das queimaduras de sol do seu couro cabeludo.

- Tomei sol tudo errado! Passei protetor só aqui, fala Lari, indicando a região na cabeça.

- E queimou aqui ó, meu cucurucu, e o meu couro cabeçudo, exclama a diva. Logo em seguida, o namorado corrige a gata:

- É cabeludo, Larissa!, diz Leo.

A troca de palavras feita por Larissa divertiu os usuários nas redes sociais.

Como tá o couro cabeçudo de vocês?, perguntou uma internauta pelo Twitter.

Essas horas e eu rindo do couro cabeçudo, disse outra.

Queria estar na praia queimando meu couro cabeçudo igual a Larissa, apontou um terceiro.