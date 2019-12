Anitta planeja diminuir trabalho em 2020 para se dedicar à família: - Quero poder curtir mais o que conquistei

29/12/2019 | 12:11



2019 foi um grande ano para Anitta! Recheado de momentos marcantes, aos 26 anos de idade, a cantora já fez dueto com Madonna, estreou no Rock in Rio e ainda teve um de seus álbuns indicado ao Grammy Latino. E, fora a parte profissional, a gata ainda descobriu a existência de um novo irmão, namorou e terminou com o surfista Pedro Scooby e se envolveu em uma treta com Ludmilla! Bastante puxado, né? Pensando nisso, em uma conversa com o jornal Extra, Anitta afirma que planeja um 2020 mais lento.

- Já faz dez anos que estou me dedicando a minha carreira com empenho máximo. Quero em 2020 poder curtir um pouco mais a minha família, minha casa e as coisas que conquistei até aqui, disse ela, que também explicou como pensa em conciliar as parcerias nacionais e internacionais no ano que vem.

- Ainda não posso dar muitos detalhes sobre o que vem por aí. Para não estragar as surpresas. Mas claro, no próximo ano trarei novidades e posso dizer que será diferente de tudo que fiz até agora. Tudo isso sem me distanciar do meu país e dos meus fãs, contou.

Com uma bela mansão, faturando milhões em publicidades e com pouca idade, Anitta já é, de fato, milionária. Mas, para a surpresa de muitos, a Poderosa afirmou que não tem noção de quanto possui líquido no banco.

- Podemos dizer que eu trabalho muito. Agora se você me perguntar quanto eu tenho na conta, vou te dizer que não sei. Não sou eu que cuido disso. E essa nunca foi minha prioridade como artista. Boa parte do que eu ganhei sempre investi no aprimoramento da minha carreira, afirmou ela, que também revelou que já realizou todos os seus sonhos materiais.

- Graças a Deus não me falta nada. Minha realização maior é poder ter a minha família feliz e unida, falou.