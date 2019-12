29/12/2019 | 11:10



Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo, 29 de dezembro, aos 95 anos de idade - de acordo com o Hospital Pró-Cardíaco, do Rio de Janeiro.

Ela estava internada há uma semana por conta de uma infecção respiratória. Fernando morreu em outubro, por conta de um AVC.

Em comunicado, a família já havia dito que Hilda estava tendo dificuldades em se manter forte após perder o filho.