26/12/2019 | 19:10



Como você viu por aqui, Laura Neiva e Chay Suede tiveram uma quinta-feira para lá de especial neste dia 26 de dezembro. Isso porque Maria, primeira filha do casal, chegou ao mundo. Agora, depois da notícia ser divulgada, a mãe de Chay, Herica Godoy, se derreteu pela família ao falar sobre o nascimento da neta.

Ao publicar uma foto do ator segurando um bebê, ela disse:

Último #tbt do ano. Chay com Pedro em 2016. Neste momento ele foi promovido a papai do ano e está com Maria em seus braços.

Fofo, né?