Apoiadores do presidente 'agem pelos bastidores', diz Felipe Neto

24/12/2019 | 12:20



Para o youtuber Felipe Neto, a família Bolsonaro e os bolsonaristas agem "nos bastidores" das redes sociais para reagir a críticas ao presidente Jair Bolsonaro. "(Eles) Temem, pois sabem que é impossível bater de frente no digital. Por isso, ao invés de agirem pela frente, agem pelos bastidores, movimentando a máquina de assassinato de reputações", afirmou.

Confira abaixo a entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo:

Você se tornou uma voz não política capaz de afetar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Tem a dimensão desse impacto?

Eu me vejo apenas como um cidadão exercendo seu papel de cobrança em cima daqueles que trabalham para o povo. Minha indignação é vociferada por muitas pessoas, justamente porque elas se identificam com o mesmo nível de cobrança. Não posso achar que isso me dá uma função ou me torna especial, porque esse é o primeiro passo para se perder no caminho.

O debate político está, agora, também no mundo virtual. Essa mudança, de alguma forma, atingiu seus seguidores?

No YouTube, eu continuo sendo o mesmo apresentador de curiosidades e humor, mas acredito que, no Twitter, as pessoas me procuram mais pelo meu posicionamento mais sério a respeito de temas como a política, sim. Eu não vejo o Twitter como extensão do meu trabalho. Vejo como um local onde eu posso ser eu mesmo, sem qualquer compromisso.

Bolsonaristas temem o seu poder de fogo nas redes sociais?

Sim, temem, pois sabem que é impossível bater de frente no digital. Por isso, ao invés de agirem pela frente, agem pelos bastidores, movimentando a máquina de assassinato de reputações que a imprensa já mostrou tão bem como funciona. Essa é a forma que covardes usam para agir.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.