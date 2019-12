Miriam Gimenes



24/12/2019 | 07:13



Nem bem acabou a última edição do MasterChef, da Band, e as inscrições para a edição 2020, que será para amadores, já estão abertas. O candidato deve preencher formulário no site do programa (www.band.uol.com.br).

Não serão aceitas inscrições de pessoas que trabalham ou já trabalharam em cozinhas profissionais. Também não serão válidas inscrições daqueles que possuem curso superior em Gastronomia ou estudantes da área. As gravações estão previstas de abril a julho.