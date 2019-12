2020: um ano para acreditar

Do Diário do Grande ABC



No fim de ano, as festas se multiplicam. São diversas as confraternizações, empresariais, com famílias e amigos e sempre momento de reflexão. De lembrar o fim de ciclo e desejar boas expectativas para o próximo. Este ano, sem dúvidas, foi período de muito trabalho, mas 2020 é época para acreditar. Vamos em frente!

Apesar de a agenda econômica do País ter se apresentado diferente do que imaginávamos há alguns meses, as nossas expectativas para a economia brasileira no ano que vem são mais alentadoras. A maioria dos empresários vislumbra alta dos investimentos maiores dos que os realizados no ano passado e aumento da receita.

Os desafios nos levam a buscar caminhos da inovação, do planejamento e da estratégia. O Brasil pode crescer mais se olharmos para todas as reformas que se encaminham. A da Previdência não foi aquela economia de R$ 1 trilhão esperada, mas já significa grande passo à frente. Outro fator que esperamos deva ajudar o Brasil é o fato de o mercado interno estar trabalhando com inflação sob controle.

E aqui, no nosso quintal, não podemos deixar de reconhecer que 2019 foi especial, marcado pelos 75 anos de fundação da Acisbec, entidade que nasceu empenhada para contribuir com o desenvolvimento econômico e a vida política da cidade. Chegamos onde estamos porque, apesar de todas as dificuldades, o empresariado de São Bernardo sempre acreditou que, com trabalho sério e responsabilidade, é possível continuar trilhando o caminho do desenvolvimento e bem-estar social. Os anos comprovam isso com toda transformação da indústria, do comércio e serviços desde o tempo das colônias, das tabernas, serrarias, das fábricas de móveis e das tecelagens de outrora.

Agora continuamos otimistas e certos de que as mudanças de rumo na condução da política econômica do País abram espaço para retomada do crescimento econômico. Cumprir a missão com os nossos associados e empreendedores de São Bernardo já nos faz sentir vencedores. Vamos continuar a luta, comprometidos e, como sempre, em defesa da livre iniciativa.

Com o trabalho já realizado e com o apoio de sempre à gestão da entidade, é hora de agradecer. Esperamos fazer dessa virada recomeço de tudo que é bom, renovar de sentimentos positivos e renascer de novos sonhos. Em nome dos associados e da diretoria, agradecemos os nossos parceiros, empresários, empreendedores, amigos e colaboradores que estiveram conosco durante todo o ano e que contribuíram para as realizações serem possíveis. Aproveito para desejar muita felicidade e que os próximos 365 dias sejam de realizações, sucesso e muita prosperidade.

Valter Moura é presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo.

PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

13º em Diadema

Infelizmente o povo brasileiro é tão massacrado por todos os lados que já nem reclama mais de certos absurdos. Digo do desrespeito dos vereadores de Diadema, que, agora, vão receber 13º salário (Política, dia 17). Não têm nenhum pudor, são desmemoriados, ou vivem em outra galáxia, porque não é possível que não enxerguem a situação econômica do País, não acompanhem as notícias diárias. Então, lembro a eles que tem gente passando fome, que é grande o contingente de pessoas vivendo à margem, abaixo da linha da miséria. Milhões delas não terão o que comemorar nem o que comer nestas festas de fim de ano. Tenham um pouco de discernimento, de honradez, honestidade, dignidade. Abram mão desse benefício, vocês não precisam, já recebem exageradamente bem, para produzir nada. Não podemos aceitar esse disparate desses chupins!

Maurício Toffanelo

Diadema

Nojo

No Brasil está se chegando ao absurdo de pagar 0,26% ao mês na Poupança, próximo de termos que pagar aos banqueiros para guardar o que resta. A conclusão é a de que, com os R$ 1.031 do salário mínimo – aprovado pelos nossos políticos –, o aumento de R$ 33 para o ano de 2020 vai falir o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e vai decretar a falência de banqueiros e empresários. Não é mesmo, senhor Paulo Guedes?. Diante dos relatos acima, consultando a Constituição brasileira, nada me impede de poupar o meu estômago ao declarar que tenho nojo de políticos, da Justiça e da maioria dos economistas, que se acovardam de denunciar ao povo toda essa pouca vergonha.

Nelson Sanchez

Santo André

Editorial

Não concordo, de forma alguma, da maneira como foi expresso neste Diário no Editorial ‘Desprezo às regras’ (Opinião, dia 20), jogando a culpa nos eleitores de não terem feito o cadastramento biométrico nas cidades citadas, como se as pessoas não tivessem ocupação nenhuma no seu dia a dia, sendo obrigadas a comparecer para realizar tal cadastramento, deixando de lado suas atividades, sejam de trabalho ou lazer, para perder tempo e dinheiro com isso (porque tem o transporte até o local). Elas têm razão de reclamar, sim, de serem obrigadas a fazê-lo. E, já que estão nos obrigando a fazer, deveriam oferecer serviço com a maior rapidez e conforto, para perdemos o menor tempo possível com esse cadastramento.

Clayton Vitor da Silva

Santo André

Noel

Dia 18 mais uma vez, infelizmente, ouvi mais uma história de sobre sentar no colo do Papai Noel. Ai, ai! Diante das situações existentes, só tenho que implorar a Deus em minhas orações para que proteja nossas crianças, pois muitos pais, na ânsia de alegrar os filhos, nem prestam atenção no encontro com os papais noéis. Nem sei se consigo entrar em detalhes, gente. Deus proteja nossas crianças. Minha oração sempre!

Rosângela Caris

Mauá

Dente de coelho

A minha amiga, a beata zelosa dona Miquelina Pinto Pacca, disse que tem ‘dente de coelho’ nesta guinada de 360 graus dos edis ‘batateiros’, da base governista, no que tange a ‘pedir’ para o alcaide Orlando Morando revogar o autoaumento extemporâneo, que eles anuíram em sessão fogo de palha, na Câmara Municipal, para vigorar na legislatura vindoura <CF51>(Política, dia 18)</CF>. Ela continua firme na trezena, para solicitar a intercessão da poderosa Nossa Senhora de Guadalupe, com o escopo de que nenhum edil seja reeleito.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Gabigol

Gabigol esqueceu que em boca fechada não entra nada. E agora posso dizer, mesmo não sendo palmeirense, que ele também não tem mundial. Quis aparecer porque se deu bem nos campeonatos, mas perdeu no campo. É lamentável por parte dele. Aliás, a torcida do Flamengo foi alijada de jogo em São Paulo por causa da bobagem que ele falou. Repito: em boca fechada não entra nada nem saem bobagens, principalmente de milionários metidos a espertos.

Antônio José Gomes Marques

Rio de Janeiro

Precaução

Infelizmente o governo parece não acreditar em antigos ditados populares, como forma de precaução. Exemplo: ‘Depois que o ladrão entrou, não adianta colocar a tranca’, e centenas de outros mais. Conforme publicado neste Diário, mais uma grande multinacional ameaça deixar o Brasil (Economia, dia 17). Enquanto o governo não enviar sinal de atenção para Câmara dos Deputados, Congresso, Senado, STF (Supremo Tribunal Federal) e aos demais órgãos públicos, para que comecem trabalhar em prol do País e não para interesses próprios, em pouco tempo muitas empresas seguirão o exemplo de Ford, GM e muitas outras, que irão procurar novos ares e investir em países que lhes ofereçam segurança. Portanto, está chegando – ou já passou – da hora de ligar o sinal de alerta.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá