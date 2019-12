Carol Castro sensualiza só de biquíni e Bruno Cabrerizo manda recado: Babões, ela é minha

23/12/2019 | 09:10



Carol Castro está curtindo os dias de sol na Bahia ao lado da filha, Nina. No Instagram, ela mostrou que já está aproveitando as férias para se bronzear muito e posou toda sensual em um clique só de biquíni. Na legenda, comemorou os dias de descanso:

Às vezes eu acho que eu estou sonhando. Será o paraíso? Férias, como te amo! Só falta uma coisa.... Cadê?, escreveu.

Logo após a publicação, o namorado da atriz, o ator Bruno Cabrerizo se manifestou e deixou seu recado:

Oi me chamou? Você quis dizer que só faltava eu, né? Saudades tuas. Mas fico feliz em ver você feliz, descansando, trocando de biquíni a cada ida ao banheiro e com as axilas cintilantes e saltitantes depiladas em alto nível, começou.

E continuou:

Meteu aquele carão com mandíbula potiguar e pose digna de quadro... ah só pra constar, caros babões ela é minha!

A atriz gostou da mensagem apaixonada do amado e deixou sua curtida:

Saudade, assinado: sua mina!, escreveu ela em resposta.