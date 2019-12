22/12/2019 | 12:11



O músico Bira, baixista do programa do Jô Soares, morreu na manhã desse domingo, dia 22, em São Paulo. Segundo o G1, o artista estava internado no Hospital Santa Maggiore desde a última sexta-feira, 20, após ter sofrido um AVC.

Ele era natural de Salvador e seu nome de batismo era Ubirajara Penacho dos Reis, mas ficou conhecido como Bira do Jô, após fazer parte da banda que acompanhava o apresentador nos programas que ele teve na Globo e SBT.