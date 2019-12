Meghan Markle e príncipe Harry estão no Canadá curtindo momento privado com o filho

21/12/2019 | 10:11



Meghan Markle e príncipe Harry tiraram férias, que vão durar aproximadamente seis semanas, e os rumores indicavam, ainda, que ambos não estariam com a família real na Inglaterra para o Natal - por causa de um suposto desentendimento com príncipe William.

Agora, segundo informações da People, temos mais detalhes sobre a viagem do casal, que está acompanhado do filhinho, Archie Harrison. De acordo com o porta-voz do Palácio de Buckingham, eles estão passando um momento privado com a família no Canadá. No comunicado, ainda há os seguintes detalhes:

A decisão de se estabelecer no Canadá reflete a importância deste país da Commonwealth para os dois. Embora este e-mail confirme o país em que a família está, por motivos de segurança não divulgaremos mais detalhes e solicitaremos que sua privacidade seja respeitada.

E ainda continua:

O Duque de Sussex é um visitante frequente do Canadá há muitos anos, e também foi o lar da duquesa por sete anos antes de se tornar membro da família real. Eles estão gostando de compartilhar o calor do povo canadense e a beleza da paisagem com o filho pequeno.