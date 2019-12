Prefeitura faz manutenção em trecho de córrego na Valdírio Prisco

Da Redação



21/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou processo de manutenção estrutural no principal rio da cidade – o Ribeirão Grande – em trecho da Avenida Prefeito Valdirio Prisco. O córrego recebeu ação de desassoreamento e limpeza com a finalidade de evitar transbordamento e, consequentemente, enchentes.

O trabalho preventivo da Prefeitura vem ao encontro das medidas previstas na Operação Verão Seguro, que tem o objetivo de minimizar problemas decorrentes do alto índice pluviométrico previsto para o período em toda a região. A galeria de águas pluviais na Rua Baptista Lion, na região central, também recebeu serviços de limpeza.

Ainda nesta semana, a Secretaria de Serviços Urbanos realizou a operação tapa-buraco na Avenida Professor Antônio Nunes, na Santa Luzia, e Avenida Pedro Ripoli, no Barro Branco. As ruas das Laranjeiras, na Quarta Divisão, e a Santinho Gianasi, na Vila Conceição, também foram contempladas com as melhorias.

Foram feitos reparos no Teatro Municipal Euclides Menato e manutenção em pontos de ônibus da cidade. O Centro de Exposição e História Ricardo Nardelli também recebeu reforço na pintura.