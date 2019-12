Filho de Murilo Benício já tem data para aparecer em Amor de Mãe

18/12/2019 | 11:11



O filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini, Antonio Benício, já tem data para fazer sua estreia como ator na telinha da TV Globo! Segundo a colunista Patrícia Kogut, ele deverá entrar na novela Amor de Mãe a partir de janeiro de 2020, quando seu personagem, Vinicius, aparecerá em chamadas de vídeo com a família.

Na trama, de Manuela Dias, o personagem de Antonio também será filho do papel interpretado por Murilo, que dá vida ao empresário Raul. Os dois, aliás, já gravaram algumas cenas juntos e apareceram lado a lado em cena em que Vinicius se reencontra com Raul depois de voltar do Canadá, onde estava morando.

Logo após voltar ao Brasil, Vinicius irá descobrir que possui um irmão, o Sandro, personagem de Humberto Carrão, fruto do relacionamento de Raul com Vitória, interpretada por Taís Araújo. O rapaz ainda irá entrar em conflito com o pai, já que irá se envolver nas causas ambientalistas defendidas por Davi, personagem de Vladimir Britcha, e Amanda, personagem de Camila Márdila.