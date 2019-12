Comunidade homenageia Lucas com grafite em muro de escola

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 07:00



Vítima de morte ainda não esclarecida, o jovem Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos, que desapareceu na madrugada de 12 de novembro na favela do Amor, em Santo André, foi homenageado por amigos com grafite feito no muro da EE Antônio Adib Chammas, no Jardim Santa Cristina, onde ele estudava. Além de preservar a memória do garoto, a arte tem o poder de deixar o caso em evidência e, com isso, exigir explicações.

A família de Lucas cobra que a polícia explique as circuntâncias da morte do jovem, cujo corpo foi encontrado em trecho da Represa Billings, no bairro Parque Miami. O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) apontou que o garoto morreu afogado. No entanto, os parentes acreditam no envolvimento da Polícia Militar no caso. Dois policiais do 41º Batalhão estão afastados do trabalho nas ruas e a Corregedoria da PM apura o caso.

Autor do grafite, Rodrigo Smul, 40 anos, diz que a ideia surgiu durante conversa com a presidente do Instituto Lar da Dona Cláudia, Rakyllayne Rios, 36. Ambos buscaram autorizações da família de Lucas e da escola para concretizar a homenagem. “O objetivo é usar a arte para que esse caso não passe batido”, destaca.

Amigos e familiares de Lucas também participaram da ação, que se transformou em espécie de oficina. “Fiz apenas o personagem (Lucas) e as crianças pintaram as letras do seu nome”, conta o artista.

Os moradores do bairro não só aprovaram a arte como ajudaram a divulgar a ação nas redes sociais. “Acabou virando um marco para região. As pessoas passam e tiram fotos, fazem vídeos e compartilham em suas redes sociais. Esse caso não pode ser esquecido”, destaca Rakyllayne.

Responsável por um comércio de salgados em frente à escola, José Gonçalves de Souza, 58, se diz feliz em ver que o muro, antes na cor cinza, hoje está colorido e tem uma história, ainda que triste, para contar. “Não é só um grafite. Faz todo sentido essa homenagem para ele (Lucas). O desenho é um sucesso”, considera.