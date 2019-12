Que dupla! Iggy Azalea e Pabllo Vittar arrasam em primeira performance ao vivo juntas, em São Paulo

16/12/2019 | 14:10



Que momento! Iggy Azalea voltou para o Brasil e, mesmo que tenha sido uma breve estadia, foi super marcante! A rapper cantou no último domingo, dia 15, em São Paulo, no Espaço das Américas, em sua única apresentação na cidade, que contou com a participação mais que especial de Pabllo Vittar!

Para quem não sabe, Iggy e Pabllo têm uma música juntas! A faixa The Girls é parte do EP lançado pela australiana neste mês, o Wicked Lips. E, desde então, todos os fãs pediram muito para que esse encontro acontecesse.

E, como se não bastasse, ninguém menos que Pocah foi a escolhida para abrir o show de Iggy! Um dos maiores nomes do funk feminino de hoje, Pocah ainda compartilhou, em seu Instagram, um clique da ocasião.