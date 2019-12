Natal Solidário tem música e ajuda social

Luís Felipe Soares



15/12/2019 | 07:08



O espírito de solidariedade tomou conta do estacionamento do Paço Municipal de Santo André. Mais de 40 barracas com comidas, bebidas, roupas e artesanatos são comandadas por entidades sociais locais e realizar a compra desses itens significa ajudar o próximo. É apostando nessa ideia que surgiu o projeto Natal Solidário, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Entre atrações variadas para o público, o evento recebeu ontem à noite a 19ª edição do show natalino da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André). Segundo a primeira-dama andreense Ana Carolina Rossi Barreto Serra, o espírito solidário típico do fim do ano motivou o engrandecimento do evento. “Percebemos, no ano passado, que quando acabou o evento (somente com apresentações musicais), as pessoas ainda queriam curtir o momento. Com a retomada da Feira da Fraternidade (em abril), vimos que poderia ser positivo e as entidades pediram um outro evento no mesmo molde”, explicou ela, que também atua como presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Segundo a organização, cerca de 8.000 pessoas passaram pelo local ao longo do sábado.

A atração principal de ontem ficou por conta de performance da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), comandada pela regente-assistente Natalia Larangeira. Entre números mais tradicionais, caso de Suíte do Balé Quebra-Nozes, houve mescla de canções brasileiras, entre elas Como Nossos Pais e Alegria, Alegria, e trechos de populares faixas da animação Frozen – Uma Aventura Congelante. O Coro de Santo André, liderado pelo maestro Roberto Ondei, também subiu ao palco para participação, principalmente em músicas temáticas natalinas. A soprano Thayana Roverso completou o time de convidados.

Antes, o palco foi tomado pelo grupo italiano Double You, voltando ao Grande ABC para divertir o público com alguns sucessos, a exemplo dos hits Please Don’t Go e Run To Me.

“Trabalhamos para recuperar vários sentimentos, como orgulho e amor pela cidade. O Paço tem se tornado essa referência, um ponto central desses bons sentimentos. Nada melhor do que aproveitar isso na época do Natal”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

As atividades do Natal Solidário 2019 seguem hoje, das 12h às 22h. A programação do palco tem agendadas apresentações do Samba Solidário de Santo André (às 13h), Ideologia Cazuza Cover (15h30), Banda Hemisfério (19h30) e do Classical Queen (20h30), encerrando a noite com versões de clássicos do famoso grupo britânico de rock.

Prefeitura inaugura última etapa do Parque Linear Prestes Maia

Foi entregue ontem pela manhã para a população andreense a última etapa do Parque Linear Prestes Maia, que faz parte do processo da revitalização da Avenida Prestes Maia. Trata-se de área localizada em frente ao Tiro de Guerra, na Vila Guiomar, com o espaço passando a atender pelo nome de Praça da Associação de Amigos da Polícia Militar. A reforma foi celebrada em evento com participação do prefeito Paulo Serra (PSDB).

O pacote de reformas inclui quadras de gramado sintético e poliesportivas, playground e pista de caminhada, assim como iluminação em LED e instalação de câmeras de segurança. O custo total da intervenção foi de R$ 3,8 milhões.