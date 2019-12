Obituário - 12 de dezembro de 2019

Ademie Medici,br>Do Diário do Grande ABC



13/12/2019 | 10:02



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 11 de dezembro

Izaura Vaz Arnaldi, 92. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Anunciata de Oliveira, 83. Natural de Propriá (SE). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Izabel Eleoteria dos Santos Cardoso, 76. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izolina Capeletto, 77. Natural de Pompéia (SP). Residia na Cidade Satélite, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério do Carmo I, em São Paulo (SP).

Amaro de Souza, 70. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mitie Jamauti, 69. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Jardim da Colina.

Otavio Muhlbauer, 62. Natural de Liberdade, em São Paulo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 11. Crematório Vila Alpina.

Sônia Magali Garcia, 57. Natural de Dracena (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silas de Carvalho Alfredo, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Vieira da Costa, 52. Natural de Senador Firmino (MG). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José Simião, 41. Natural de Castelo do Piauí (PI). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Instalador. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 12 de dezembro

Raimundo Andrade Silva, 74. Natural de Tuntum (MA). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria do Nascimento de Sousa, 93. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Alice Cueba Pinha, 85. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Enedina Borsato de Morais, 77. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Gonzagas, 76. Natural de Sem Peixe (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Edgar Medeiros da Cruz, 71. Natural de Muritiba (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Atílio Zoboli Filho, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastiana Maria de Jesus Rangel, 90. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Danunzia Vitória Siqueira, 93. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 12, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Osmar Roberto Erter, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 11 de dezembro

Nair Maria Maurílio, 86. Natural de Teixeiras (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Adilmilson José Cardoso, 59. Natural de Macarani (BA). Residia no Parque Doroteia, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Nemésio Santos Neto, 54. Natural de Ipupiara (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Juvenil Pinto, 51. Natural de Barra Longa (MG). Residia no Jardim Sapopema, bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 12 de dezembro

Masataro Shoji, 98. Natural do Japão. Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

Samuel Messo Honório, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Brasilina, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Municipal.

M A U Á

Aparecida Maria Madalena Castellano, 86. Natural de Orlândia (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 11, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.