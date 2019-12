10/12/2019 | 12:52



A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia aprovou nova redação da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. A Portaria com a nova redação da Norma Regulamentadora nº 20 está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 10. Clique aqui para ver a íntegra da Portaria.