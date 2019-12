CCXP confirma datas ‘nerds’ para 2020

Luís Felipe Soares



10/12/2019 | 07:17



A Comic Con 2019 fechou as atividades no domingo com muitas informações que ainda movimentam o entretenimento mundial. Entre diversas informações, a feira geek revelou as datas para sua sétima edição, no ano que vem: 3 a 6 de dezembro. As credenciais só começam a ser vendidas em meados de 2020, ainda sem a lista de ‘talentos’ que passarão pelas datas escolhidas.

Nesta temporada, a CCXP bateu recorde de público. Em seus quatro dias de programação voltada ao público nerd, o evento confirmou a presença de 280 mil pessoas, contando com o público que teve acesso especial a Spoiler Night, noite extra realizada na quarta-feira No levantamento de visitantes, 51% foram homens e 49%, formados por mulheres, sendo que a maioria (66%) tinha idade entre 15 e 34 anos. São Paulo aparece como o Estado mais representativo (72%), seguido de fãs de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

A média de gasto realizado pelas pessoas girou em torno de R$ 325. Segundo a organização, a mobilização sobre CCXP 2019 foi capaz de injetar na economia da Capital aproximadamente R$ 265 milhões, além de ter gerado cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos.