Mauá inicia festejos de aniversário com lazer e gastronomia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/12/2019 | 17:47



Como parte das comemorações de 65 anos da cidade, Mauá iniciou, na tarde deste sábado (7), os festejos de aniversário no Paço Municipal (Av. João Ramalho, 205), reunindo gastronomia, lazer e shows. A entrada é gratuita e a expectativa inicial é de pelo menos 3 mil pessoas até o final do dia.

O clima quente ajudou as celebrações. Logo no início da tarde, o espaço foi encontro de famílias que passearam e aproveitaram a gastronomia no local, como as barracas de lanches, batatas fritas e porções da famosa costela de chão, que a cada porção sai no valor de R$ 35, com os acompanhamentos de vinagrete e farofa. "Nossa expectativa é vender as cinco costelas até amanhã (8), que dá uma média de 120 quilos, ao total. Estamos felizes e otimistas com as vendas acompanhadas das bebidas", comenta o arquiteto e churrasqueiro, Robson Manedio, 48 anos.

Os shows iniciaram às 16h com o Dj Alexandre Nero e seguem até ás 21h40 com o grupo de pagode Exaltasamba. Toda programação faz parte do Expresso Cultural, que se iniciou em 22 de novembro e descentraliza peças, encontros e outras performances.