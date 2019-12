Marcos Mion é o homem casado com quem Deborah Secco se envolveu no passado

07/12/2019 | 10:11



Recentemente Deborah Secco participou do canal de YouTube de Thais Fersoza e abriu o jogo sobre um affair que teve por dez meses com um homem casado no passado, antes de conhecer o seu atual marido, Hugo Moura. Agora, o Extra cravou um nome: Marcos Mion.

Os dois já se conheciam de outros trabalhos e chegaram a contracenar em um comercial em 2012. Já em 2014, eles decidiram trabalhar juntos na peça Mais uma vez amor. Nessa época, ela estava recentemente solteira, já que um ano antes havia se separado de Roger Flores, que foi seu segundo marido.

Naquela época, os ensaios para a peça haviam começado entre julho e agosto - e foi nesse período que o romance da ficção foi para a vida real. Porém, o apresentador de A Fazenda já estava casado com Suzana Gullo, sua esposa até hoje, que descobriu o affair do marido. Deborah chegou a ser procurada em outubro de 2014 para falar sobre esses rumores, mas negou o romance, apesar de ter sido vista em um momento de intimidade com Mion.

Lembrando também que, após o fim da peça, no fim do ano, Mion foi viajar com a família para os Estados Unidos e Deborah, no Brasil, acabou conhecendo Hugo pelo Instagram. Eles assumiriam o relacionamento poucos meses depois, no Carnaval. Mion, por sua vez, ao voltar a trabalhar, chegou a ser visto sem a aliança de casado - o que aumentou rumores do fim de seu casamento e também especulações de que ele assumiria o romance com Deborah.

E não só isso: Suzana postou uma imagem com o filho, que trazia a legenda Agora somos só nós. Depois, ela apagou a foto. No mesmo dia, a sogra de Mion escreveu no Twitter: A pior traição é aquela em que o traidor está na própria casa! A postagem também foi deletada.

Desde então, Suzana e Mion continuam firmes e fortes e chegaram a renovar votos em 2017. Deborah, por sua vez, se casou com Hugo e logo teve uma filhinha, Maria Flor.