Minhocão será parcialmente interditado a partir deste sábado

06/12/2019 | 22:24



A partir deste sábado, 7, o Minhocão (elevado João Goulart) será parcialmente interditado por seis meses para obras de implementação dos gradis metálicos.

Inicialmente, a interdição será feita na pista da direita do sentido centro-bairro, em trechos de 200m de extensão, a partir do Largo Padre Péricles e se deslocando sentido Rua da Consolação, na medida em que os serviços forem concluídos em cada segmento.Posteriormente, as obras serão executadas na pista sentido bairro-centro.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é dar mais segurança aos pedestres e usuários que circulam pela via durante as noites de segunda a sexta-feira, os dias dos fins de semana e eventos.

A CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região.

Calendário:

Interdições

De 07 a 25/12

Faixa da direita, pista sentido centro ou bairro, de acordo com o cronograma das obras, das 10h às 16h e das 20h às 06h de segunda a sexta-feira do dia seguinte, e aos sábados, domingos e feriados por período integral.

A partir de 26/12

Faixa da direita, pista sentido centro ou bairro, de acordo com o cronograma das obras, durante as 24 horas do dia.