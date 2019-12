Adãozinho é o novo técnico do São Caetano

Dérek Bittencourt



06/12/2019 | 18:32



O São Caetano surpreendeu e anunciou na noite desta sexta-feira uma troca no comando do time profissional. Apesar do título da Copa Paulista, Marcelo Vilar acabou deixando o clube (a Ferroviária pode ser seu destino), dando lugar ao ídolo Adãozinho, que inclusive já comandou o primeiro trabalho no Azulão.

“É isso aí, já estou trabalhando”, disse em breve contato com o Diário nesta sexta-feira. "Vou trabalhar com profissionalismo, com respeito. Sei que o São Caetano é grande, apesar da divisão que se encontra. O nosso projeto é para que este clube volte a brilhar no futebol brasileiro", emendou o ex-jogador, via assessoria.

Pelo São Caetano, Adãozinho fez 156 partidas e integrou os times campeão da Série A-2 (2000), vice da João Havelange (2000), do Brasileiro (2001) e da Libertadores (2002).

Outro ídolo vai integrar a comissão técnica, caso do ex-goleiro Silvio Luiz, que será o treinador de arqueiros azulino.